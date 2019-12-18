В Бурятии 90-летний ветеран продлил водительские права. Василий Леонидович Угрюмов из прибайкальского села Турунтаево не только уверенно управляет своими старенькими Жигулями и Нивой, но и по-прежнему сам ремонтирует машины.

В Бурятии 90-летний ветеран продлил водительские права. Василий Леонидович Угрюмов из прибайкальского села Турунтаево не только уверенно управляет своими старенькими "Жигулями" и "Нивой", но и по-прежнему сам ремонтирует машины, передает ГТРК "Бурятия".Стоит отметить, что и в доме и во дворе у ветерана также образцовый порядок. Никогда не скажешь, что здесь живет 90-летний пенсионер один. Ни сына, ни любимой жены уже нет, так что последние 10 лет справляется по дому и хозяйству один.Работать Василий Леонидович привык с ранних лет. Как началась война, школу пришлось бросить, пошел работать в колхоз. По окончании войны заочно окончил 8 классов, затем училище. Ну а потом решил сменить сухопутную жизнь. Стал основателем династии мореходов. При нем работала переправа четко, без сбоев, даже во время наводнений. За свой труд Василии Угрюмове не раз отмечался наградами.И до сих пор не любит сидеть без дела: успевает и двор прибрать, и воду привезти, и еду себе приготовить. А летом еще прибавляется огород. Два отечественных автомобиля всегда на ходу, ремонтирует сам. А в этом сезоне построил домик для внуков и правнуков, ждет их на летние каникулы. Такой активный образ жизни хороший пример для окружающих.