Во вторник мощные ветры Санта-Ана охватили горы и долины Южной Калифорнии. Национальная служба погоды выпустила предупреждение о сильном ветре и заявила, что оно будет действовать большую часть дня.

Во вторник мощные ветры Санта-Ана охватили горы и долины Южной Калифорнии. Национальная служба погоды выпустила предупреждение о сильном ветре и заявила, что оно будет действовать большую часть дня.Метеорологическая служба сообщила, что в каньоне Фримонт в горах Санта-Ана в округе Орандж произошел порыв ветра на скорости 88 миль в час (142 км/ч). Ветры свалили деревья и опрокинул несколько грузовиков в некоторых районах. Водителей транспортных средств призвали быть осторожными, сообщает телеканал "Россия 24".