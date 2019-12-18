В подмосковном Краснознаменске полицейские спасли пенсионерку, которая не могла самостоятельно выйти из загоревшегося здания.

В подмосковном Краснознаменске полицейские спасли пенсионерку, которая не могла самостоятельно выйти из загоревшегося здания.Двое сотрудников ДПС патрулировали улицы, когда получили сообщение о пожаре на улице Генерала Шлыкова. Пламя охватило квартиру на четвертом этаже. Весь подъезд наполнился дымом. Один из соседей сказал полицейским, что на седьмом этаже проживает пенсионерка, которая по состоянию здоровья не может самостоятельно выйти во двор."Мы проследовали в квартиру, помогли одеться бабушке, намочили полотенца, чтобы ей было легче дышать, и на руках вынесли", — рассказал один из полицейских.Полицейские донесли пенсионерку до машины скорой помощи и передали медикам, а сами продолжали следить за порядком, пока пожар не был полностью потушен. Жители дома попросили руководство наградить лейтенантов за их храбрый поступок.