В квартире одного из домов на северо-востоке Москвы обнаружено тело 54-летнего мужчины в непристойном наряде. Как оказалось, умершим является бывший сотрудник правоохранительных органов.

В квартире одного из домов на северо-востоке Москвы обнаружено тело 54-летнего мужчины в непристойном наряде. Как оказалось, умершим является бывший сотрудник правоохранительных органов.Инцидент произошел 17 декабря в районе Южное Медведково. Как сообщает "Московский комсомолец", мужчина последние полгода жил один, семьи у него не было, а мама умерла в начале лета. Соседи утверждают, что он вел обычный образ жизни, компаний к себе не водил, а по отношению к людям был приветлив. Мужчина долгие годы проработал в правоохранительных органах. После выхода на пенсию он являлся сотрудником службы безопасности крупного объекта.В день трагедии, в одиннадцатом часу утра, в дверь к соседке покойного позвонил какой-то человек. Он представился коллегой умершего и заявил, что тот не вышел на работу, а на телефонные звонки не отвечает.На стук в дверь мужчина также не реагировал. В результате оказалось, что квартира не заперта. В жилом помещении на диване они обнаружили тело мужчины без признаков жизни. На нем были черные чулки в сетку, трусы-стринги, а также желтый бюстгальтер. Коллега умершего сразу же вызвал скорую, которая констатировала наступление смерти мужчины в результате сердечно-сосудистой недостаточности.