В Москве могут увеличить компенсацию жителям за сносимые в городе гаражи. Соответствующую идею уже одобрил мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве могут увеличить компенсацию жителям за сносимые в городе гаражи. Соответствующую идею уже одобрил мэр столицы Сергей Собянин.На данный момент размер компенсации составляет 150 тысяч рублей. Этот показатель не менялся с 2011 года. Депутат Мосгордумы Степан Орлов выступил с предложением проиндексировать сумму до 200 тысяч рублей, передает РИА Новости."Я не знаю про 200 тысяч рублей, но я с вами согласен, что надо проиндексировать, давайте посчитаем и определим справедливую цену. Я поддерживаю", — заявил Сергей Собянин, выступая сегодня перед депутатами Мосгордумы.