Московские музеи обещают много всего интересного. Некоторые галереи, например, готовят специальные тематические выставки.

Так, горожане смогут бесплатно посетить тематическую выставку "Елка сто лет назад. Старинные елочные украшения" в музее-заповеднике "Коломенское". Посетители познакомятся с традициями украшения елки в конце XIX – начале XX века, увидят дореволюционные новогодние открытки, старинные елочные игрушки и подарки.А в музее-заповеднике "Царицыно" москвичей и гостей столицы ждут на экспозицию "Драгоценен моему сердцу. Императорские подарки из собрания Павловского дворца". На ней представят подарки поколений династии Романовых, которые получали с 80-х годов XVIII века до 1917 года.Также всех желающих приглашают на выставку "Ткани Москвы", которая повествует о текстильном производстве и его влиянии на культуру XX века. До 8 января можно будет посетить и выставку "ТЕАТР.RUS" в Новом Манеже. Экспозиция завершает Год театра и посвящена истории театрального искусства.Выставка "Искусство сохранять" откроется в музее Тропинина и московских художников его времени. На ней гости увидят произведения Федора Рокотова, Сильвестра Щедрина, Ивана Айвазовского и других живописцев XVIII–XIX веков.Также в новогодние каникулы москвичей и гостей столицы приглашают посмотреть обновленные экспозиции, которые будут работать в Музее-квартире Ивана Сытина, музее-панораме "Бородинская битва", Доме русского зарубежья, Государственном музее Владимира Высоцкого.Все городские музеи будет работать по обычному графику с 2 по 5 января и 8 января. Однако 30, 31 декабря, а также 1, 6 и 7 января 2020 года большинство из них будет закрыто.