Экс-заведующая социального учреждения похитила с карты подопечной 95 тысяч рублей

Следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Муромского района. Экс-заведующая одного из государственных комплексных центров социального обслуживания населения города Мурома, который в настоящее время прекратил работу, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».Установлено, что подозреваемая согласно своим должностным обязанностям хранила у себя в сейфе банковские карты подопечных центра, на которые ежемесячно поступали пенсионные выплаты. В сентябре 2017 года у женщины возник преступный умысел, направленный на хищение с одной из карт денежных средств. Пин-код был неосмотрительно написан 84-летней владелицей на карте.Таким образом, в течение нескольких лет подозреваемая обналичила через различные банкоматы, установленные на территории города Мурома, денежные средства в сумме 95 тысяч рублей. Похищенные денежные средства она тратила на личные нужды.Противоправная деятельность подозреваемой была выявлена полицейскими после того, как центр социального обслуживания населения закрылся, а у пожилой женщины появился новый опекун, который заметил пропажу крупной суммы денег с банковской карты.Подозреваемая свою вину признала полностью. Похищенные денежные средства она возместила потерпевшей в полном объеме.