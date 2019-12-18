Власти Нью-Йорка со следующего года дадут возможность указывать третий пол - пол X - в свидетельствах о смерти, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте департамента здравоохранения города.

Жители Нью Йорка смогут со следующего года указывать так называемый третий пол в свидетельствах о смерти. Об этом говорится в пресс-релизе департамента здравоохранения города, опубликованном на сайте.Опцию Икс будут указывать в свидетельствах тех, кто не считают себя мужчиной или женщиной, сообщает телеканал "Россия 24". В октябре прошлого года мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал законопроект, по которому жители города получили право указывать неопределенный пол в свидетельствах о рождении.