В Калининском районе Петербурга двое мужчин во время конфликта избили арматурой своего противника. ЧП произошло около половины второго часа дня на дворовой территории одного из ..
В Калининском районе Петербурга двое мужчин во время конфликта избили арматурой своего противника. ЧП произошло около половины второго часа дня на дворовой территории одного из предприятий.
По данным
, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали злоумышленников и передали их полицейским. По факту случившегося проводится проверка.