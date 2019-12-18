В Калининском районе Петербурга двое мужчин во время конфликта избили арматурой своего противника. ЧП произошло около половины второго часа дня на дворовой территории одного из ..

В Калининском районе Петербурга двое мужчин во время конфликта избили арматурой своего противника. ЧП произошло около половины второго часа дня на дворовой территории одного из предприятий.По данным, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали злоумышленников и передали их полицейским. По факту случившегося проводится проверка.