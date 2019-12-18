Российские метеорологи сообщили о приходе в столичный регион России погоды гипоксического типа: в воздухе не хватает кислорода. Это может негативно сказаться на самочувствии ..

Российские метеорологи сообщили о приходе в столичный регион России погоды гипоксического типа: в воздухе не хватает кислорода. Это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, сообщает ,Синоптики пояснили, что всему виной активный циклон. Из-за него в зоне риска окажутся люди, страдающие от хронической кислородной недостаточности, а также от заболеваний легких. Кроме того, на здоровье жителей скажутся отсутствие солнечного света и колебания температуры.