Предыдущая встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко закончилась без прорывных решений. касающихся интеграции двух стран в рамках формированию Союзного государства. Эксперты считают, что подобная судьба может ждать и следующие переговоры двух лидеров, которые должны состояться 20 декабря.

Предыдущая встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко закончилась без прорывных решений. касающихся интеграции двух стран в рамках формированию Союзного государства. Эксперты считают, что подобная судьба может ждать и следующие переговоры двух лидеров, которые должны состояться 20 декабря.Многие ждали, что большая часть вопросов, касающихся интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства, будет решена во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 декабря. Было объявлено, что на этих переговорах президенты двух стран обсудят дорожные карты по развитию союзнических отношений.Эксперты же полагали, что мероприятие подобного уровня не обойдется без подписания конкретных документов и громких объявлений. Самые радикально настроенные из них надеялись, что по итогам переговоров будет объявлено едва ли не о вхождении Белоруссии в состав России. Впрочем, другие специалисты были куда как более осторожны в своих прогнозах."С моей точки зрения, личной, скорее всего эти дорожные карты подписаны не будут. А если и будут подписаны, то они просто не будут исполняться и будут дезавуированы Лукашенко, причем в достаточно короткий срок", – в разговоре с корреспондентом "" отмечал тогда член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько."Может быть, имитацию интеграции он будет осуществлять до момента своего переназначения, переизбрания на шестой президентский срок", – добавил эксперт.Очередная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко должна состояться 20 декабря. И от нее специалисты также не ждут прорывов. "Это будет рабочая встреча", – предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.О том, что вряд ли у сторон получится к этому сроку закрыть все спорные вопросы, сообщили белорусские СМИ. Судя по всему. президент Белоруссии в очередной раз попытался оттянуть время перед принятием окончательного решения.