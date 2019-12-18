В Новороссийске проверяют жалобу женщины, которая утверждает, что в детском саду ее 6-летней дочери воспитательница разбила губу. Причиной такого поведения работницы якобы стало нежелание девочки обедать.

В Новороссийске проверяют жалобу женщины, которая утверждает, что в детском саду ее 6-летней дочери воспитательница разбила губу. Причиной такого поведения работницы якобы стало нежелание девочки обедать.Инцидент произошел в детском саду №60. Мама девочки заметила, что нижняя губа ее дочери заметно опухла, а внутри была как будто гематома и запеченная кровь, сообщает "Комсомольская правда". Ребенок признался, что получил рану во время обеда — малышка не хотела есть рыбный суп, а воспитатель пыталась засунуть ей ложку в рот. К слову, девочку в тот день из детского садика забирал отец, но он не заметил на лице дочери травму.Мать девочки пошла к заведующей, но та не предприняла никаких мер. Жительница Новороссийска решила не останавливаться и пошла в вышестоящие инстанции — она написала жалобу в гороно, а также подала заявление на воспитателя в полицию. В краевом главке подтвердили информацию о том, что по данному факту проводится проверка.В настоящее время женщина не водит девочку в детский сад и хочет добиться увольнения воспитателя. Родители других детей, в свою очередь, встают на защиту педагога, поскольку утверждают, что данная ситуация является выдумкой и клеветой.Отец одного ребенка, который ходит в детский сад №60, рассказал, что в данной ситуации присутствует подмена фактов. По его словам, воспитанники группы утверждают, что девочка сама травмировала губу, поскольку упала. "Все остальное — родительская истерика и наезд на воспитателя на почве личной неприязни", — отметил родитель.Речь идет о воспитателе, стаж работы которого составляет три года. Ранее она была помощником, а в новом учебном году стала педагогом. За все время работы к ней не было никаких нареканий.Заместитель начальника по дошкольному образованию управления образования Новороссийска Евгения Дрюмя рассказала, что они отреагировали сразу, как только к ним поступило письмо матери девочки. По предварительной информации, фактов о том, что воспитатель кормила ребенка с ложки и разбила ей губу нет. Девочку осмотрел стоматолог, который сказал, что у нее не совсем правильно растет зуб, который и мог травмировать внутреннюю часть губы.Расследование по факту случившего продолжается. Известно, что мама девочки сама является работником детского сада.Ранее сообщалось, что в ярославском детском саду следователи и прокуроры начали проверку по факту избиения детьми сверстницы.