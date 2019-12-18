Сейчас в кабинете российского миллиардера и поэта Михаила Гуцериева проводятся следственные действия. На просторах Интернета появились кадры с места обыска.

Сейчас в кабинете российского миллиардера и поэта Михаила Гуцериева проводятся следственные действия. На просторах Интернета появились кадры с места обыска.На видео зафиксирована дорогая беговая дорожка, стоящая посредине комнаты. На комоде лежат редкие экземпляры книг. Все помещение украшено золотом, резными рамами, предметами для сервировки стола.Кроме того, на записи видно распахнутый сейф Гуцериева. На верхней полке лежит пакет с неизвестным содержимым. На удивление, он не забит до отказа новенькими купюрами.Напомним, сотрудники полиции и Следственного комитета приступили к обыскам в домах и офисах Михаила Гуцериева, сообщает . По данным Mash, следственные действия проходили не только в квартире миллиардера, но и в 10 его компаниях.