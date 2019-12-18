В Швейцарии растет количество пустующих новостроек. Расположены они в основном в сельской местности. При этом в крупных городах люди стоят в очередях за доступным жильем.

Количество вакантных квартир в Швейцарии выросло с 56,5 тысячи в 2018 году до 75 тысяч в 2019-м, пишет Prian.ru. Уровень пустующего жилья в стране приближается к 2%. На востоке страны на новостройки почти отсутствует спрос, но новые дома продолжают возводить.В последнее время пенсионные и инвестиционные фонды страны активно вкладываются в недвижимость и стремятся получить прибыль. При отрицательных ипотечных ставках цены на жилье стабильно поднимаются, и пока они будут расти, дома будут строить, считают эксперты. При этом из-за инфляции выгода отрицательных ставок пропадает, и многим выгоднее снимать жилье, чем его покупать – за аренду платит 60% населения страны.Одновременно наблюдается отток населения из сельских районов в крупные города, в результате в Цюрихе, Женеве и Базеле можно увидеть сотни людей, стоящих в очереди, чтобы получить квартиру, сдающуюся по выгодной цене. Тем временем новостройки на периферии стоят полупустые и пустые, некоторые со временем ветшают и превращаются в руины.Собственники жилья пытаются заманить потенциальных арендаторов акциями, среди которых бесплатный месяц проживания, подарочные карты или субсидированные билеты на транспорт.Аналитики предполагают, что стоимость жилья в Швейцарии со временем пойдет на спад, однако со снижением доходов от государственной аренды уменьшатся и пенсии.