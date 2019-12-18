Некоторые мамы считают, что сказочный персонаж Настенька из Морозко вреден для их дочерей, поскольку формирует комплекс жертвы, а для подражания в наше время полезнее быть, как Марфушенька. Вести.Ru провели свой сказочный опрос и выяснилось, что Настенька идет ноздря в ноздрю с... Бабой Ягой.

В преддверии Нового года даже взрослые погружаются в сказочное настроение. Однако те, у кого сейчас уже дети и внуки, оказалось, стали воспринимать сказочных персонажей с точностью до наоборот по сравнению с тем, как это было в их детстве.По крайней мере, об этом свидетельствуют неожиданные результаты опроса, который недавно попал в СМИ.Оказывается, скромная и трудолюбивая Настенька из сказки "Морозко" (которую мы знаем по великолепному фильму Александра Роу) в нынешние времена многими родителями воспринимается как "негативный" персонаж.Некоторые мамы считают, что такой пример для их дочерей вреден, и даже требуют запретить показывать эту сказку по телевизору, сообщила, в частности, радиостанция "Маяк".Настеньку (которую сыграла в фильме-сказке Наталья Седых) они считают забитой девушкой, которая не отстаивает свое мнение, не знает, что хочет от жизни, демонстрирует роль жертвы и согласна терпеть унижения.А вот Марфушенька-душенька (ее блестяще сыграла Инна Чурикова), напротив, персонаж, который больше вписался бы в современные реалии. По мнению многих опрошенных, она четко знает, чего хочет, и как этого достичь.33Live.RuRu решили на своей странице "ВКонтакте" провести собственный опрос, чтобы выяснить: действительно ли скромные, трудолюбивые девушки (как, например, Настенька) ныне уже не в чести, а заодно узнать, какие сказочные персонажи сейчас, во взрослом возрасте, близки нашим читателям.Читателям было предложено выбрать одного из десяти персонажей самых известных с детства сказок, прокомментировать выбор или предложить свой вариант.Результаты оказались удивительными: практически в течение всего голосования "ноздря в ноздрю" шли все та же Настенька из "Морозко" и... Баба Яга, которая появляется практически во всех сказках.Причем, "старая карга" в голосовании уступает юной нежной деве меньше процента, а на третьем месте с небольшим отрывом идет все та же колоритная Марфушенька.В комментариях же нередко упоминают и "классического" Ивана-дурака, которому — с его настроем — идти по жизни явно легче.Нашлись, правда, и те, кто назвал Настеньку "терпилой" с "противным голосом". Видимо, это были те, кто у кого любимый персонаж – Баба Яга.Четких объяснений такого выбора эти пользователи не дали, но не исключено, что на восприятие этого персонажа повлияли фильмы-сказки более поздних лет, где она уже предстает как, скорее, комический, нежели отрицательный персонаж.Не исключено, что на восприятие повлияли и гениальные строки из сказки Леонида Филатова "Про Федота-стрельца, удалого молодца". В уста Бабы Яги автор вложил строки, над которыми невозможно не смеяться:"Я – фольклорный элемент,У меня есть документ.Я вообче могу отседаУлететь в любой момент!За жару ли, за пургуВсе бранят меня, каргу,А во мне вреда не больше,Чем в ромашке на лугу!Ну, случайно, ну, шутя,Сбилась с верного путя!Дак ведь я – дитя природы,Пусть дурное, но – дитя!"У желающих проголосовать еще есть время – опрос будет активен до 23 часов 19 декабря.Возможно, в этой компании появятся и другие лидеры, о чем позже мы сообщим в нашем "сказочном послесловии", ведь, как известно, "сказка ложь, да в ней намек..."