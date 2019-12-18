В Таиланде после трехдневных поисков задержали 55-летнего серийного убийцу женщин, прозванного в народе тайским Джеком-потрошителем. Выйти на след злоумышленника полицейским помогли два студента, снявшие подозреваемого на видео.

В Таиланде после трехдневных поисков задержали 55-летнего серийного убийцу женщин, прозванного в народе "тайским Джеком-потрошителем", сообщает Bangkok Post. Выйти на след злоумышленника полицейским помогли два студента, снявшие подозреваемого на видео.Сомкит Пхумпхуанг недолго пробыл на свободе. В 2005 году его задержали и осудили к пожизненному заключению за убийство пяти женщин. Все они трудились в развлекательной сфере — солировали в барах или работали массажистками на северо-востоке королевства, потому-то головореза и прозвали местным "Джеком-потрошителем", ведь жертвами его лондонского прототипа были преимущественно уличные проститутки.В 2012 году Апелляционный суд подтвердил приговор Пхумпхуангу, что, однако, не помешало ему 17 мая 2019 года выйти на свободу. Дело в том, что в тюрьме, как отметили в полицейском управлении, мужчина отличался образцовым поведением, так что сначала ему заменили пожизненный срок 20-летним, а затем и его сократили до 14 лет. Они-то и истекли в мае текущего года.Вскоре Пхумпхуанг познакомился через Facebook с 51-летней горничной Ратсами Муличан из провинции Кхонкен, которой представился адвокатом по уголовным делам. В начале декабря подозреваемый переехал к своей возлюбленной, которой обещал подарить автомобиль. Счастье было коротким: в минувшее воскресенье, 14 декабря, тело женщины обнаружил ее сын. У жертвы были связаны руки и ноги, а на шее был затянут электропровод.Отпечатки пальцев и оставленный на месте телефон не оставляли никаких сомнений в том, что к преступлению причастен Пхумпхуанг. На его поиски были брошены все силы полиции, но задержать мужчину удалось благодаря студентам. Они в среду утром заметили в следующем из Сурина в Бангкок поезде спящего мужчину, приметы которого совпадали с распространенными стражами порядка. Сняв его на видео, они отправили ролик правоохранителям, и спустя час злоумышленника задержали.