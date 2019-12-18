Употребив его, мужчина впал в кому

В Юрьев-Польском полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте наркотиков, сообщает УМВД России по Владимирской области.В октябре в полицию сообщили о том, что в реанимационное отделение Юрьев-Польской ЦРБ поступил 30-летний пациент в состоянии наркотической комы. У мужчины обнаружили шприц, в котором находился метадон.Полицейские выяснили, что наркотик ему продал 39-летний житель Юрьев-Польского. Мужчину задержали и в ближайшее время он пойдёт под суд. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.