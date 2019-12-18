Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, т.е. сбыте наркотиков.Предварительным следствием установлено, что в октябре текущего года в полицию поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Юрьев-Польской ЦРБ в состоянии наркотической комы доставлен 30-летний местный житель, при котором был обнаружен шприц.По заключению экспертов в изъятом шприце находилось наркотическое вещество метадон.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали лицо, подозреваемое в сбыте наркотика. Им оказался 39-летний ранее судимый житель одного из сел Юрьев-Польского района.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 8 лет лишения свободы.