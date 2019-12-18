Телеведущий Борис Корчевников показал, как сейчас
выглядит звезда сериала Не родись красивой. Нелли Уварова предстала
практически без волос.
Телеведущий Борис Корчевников показал, как сейчас
выглядит звезда сериала "Не родись красивой". Нелли Уварова предстала
практически без волос.
Ведущий в своем "Инстаграме" напомнил, что помимо
актерской деятельности звезда много времени посвящает благотворительности. Нелли
Уварова называет себя социальным предпринимателем, помогая людям с
особенностями развития зарабатывать себе на жизнь.
Актриса еще девять лет назад запустила проект
"Наивно? Очень". Корчевников поддержал деятельность Нелли Уваровой. При этом он
поделился видеороликом, где знаменитость сама рассказала о проекте. Поклонники
отметили, что актриса выглядит практически неузнаваемо.
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