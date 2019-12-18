Телеведущий Борис Корчевников показал, как сейчас выглядит звезда сериала Не родись красивой. Нелли Уварова предстала практически без волос.

Телеведущий Борис Корчевников показал, как сейчасвыглядит звезда сериала "Не родись красивой". Нелли Уварова предсталапрактически без волос.Ведущий в своем "Инстаграме" напомнил, что помимоактерской деятельности звезда много времени посвящает благотворительности. НеллиУварова называет себя социальным предпринимателем, помогая людям сособенностями развития зарабатывать себе на жизнь.Актриса еще девять лет назад запустила проект"Наивно? Очень". Корчевников поддержал деятельность Нелли Уваровой. При этом онподелился видеороликом, где знаменитость сама рассказала о проекте. Поклонникиотметили, что актриса выглядит практически неузнаваемо.Материал дополняется