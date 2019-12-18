Власти Эстонии угрожают сотрудникам агентства Sputnik Estonia уголовными делами, если те до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА Россия сегодня. Обоснованием для этого служат санкции, введенные Евросоюзом в 2014-м году в отношении ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.

Власти Эстонии угрожают сотрудникам агентства Sputnik Estonia уголовными делами, если те до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня". Обоснованием для этого служат санкции, введенные Евросоюзом в 2014-м году в отношении ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.Журналисты получили письма от Департамента полиции и погранохраны страны, в которых содержались прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, сообщает РИА Новости.В пресс-службе агентства отмечают, что МИА "Россия сегодня" не фигурирует ни в каких санкционных списках ЕС. Действия эстонских властей расцениваются как вопиющий произвол. В агентстве планируют обратиться в международные организации, в числе которых ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЕСПЧ, Юнеско, чтобы те дали надлежащую оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова, а также приняли меры, обеспечивающие права журналистов на осуществление их профессиональной деятельности.Исполнительный директор "Россия сегодня" Кирилл Вышинский сообщил, что вынесет вопрос об угрозах властей Эстонии сотрудникам Sputnik Estonia на президиум совета по правам человека при президенте России. Заседание состоится завтра, 19 декабря. Вышинский назвал действия эстонских властей репрессиями против журналистов по формальным признакам.