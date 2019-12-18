Накануне Госдума приняла закон, который призван усовершенствовать механизмы переселения россиян из аварийного жилья.

В жилье, которое признано аварийным, сегодня проживают около миллиона человек, сообщил глава Минстроя РФ Владимир Якушев. В этом году из аварийного фонда по всей стране переселено порядка 30 тысяч человек."Сегодня глубина проблемы такова, что в аварийном жилье проживает порядка одного миллиона человек", - сказал Владимир Якушев, чьи слова приводят РИА Новости. Он отметил, что в будущем эта цифра может увеличиться.Накануне Госдума приняла закон, который призван усовершенствовать механизмы переселения россиян из аварийного жилья. Согласно поправкам, подготовленным Минстроем РФ, органы власти получат право определять основания, порядок и критерии для признания многоквартирного дома аварийным.Региональные власти смогут применять дополнительные меры поддержки при переселении из аварийного жилья, если оно единственное. Например, это может быть субсидия, которая покроет часть расходов на ипотеку. Помимо этого, устанавливается принцип целевого использования земли, которая освободится на месте расселяемых домов – это исключит возможность передачи такого участка под коммерческую застройку.Фонд содействия реформированию ЖКХ наделяется правом выполнять функции агента по предоставлению средств на покупку квартир гражданам. Он также будет оказывать материальную помощь при наличии региональных адресных программ по переселению из домов, которые признали аварийным после 1 января 2017 года, а также при выполнении местными властями условий предоставления финансовой поддержки за счет фонда.Регион, которые в полном объеме выполнили обязательства по переселению жителей до 1 сентября 2025 года, смогут подать заявку в фонд на предоставление материальной поддержки.Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше 3%. По его мнению, субсидии помогут гражданам "вселяться в новые квартиры сразу, минуя проживания в маневренном фонде и другие трудности". В аварийном фонде сегодня живут в основном малоимущие граждане, поэтому массовое предоставление им ипотечных кредитов на общих условиях исключено.