В открытии школы приняли участие блогеры и журналисты с федеральных СМИ

17 декабря во Владимире в детском технопарке «Кванториум-33» прошло торжественное открытие региональной школы блогеров и ньюсмейкеров, сообщает пресс-служба Белого дома.В открытии школы, организованной департаментом образования администрации Владимирской области, приняли участие блогеры и журналисты, работающие в федеральных СМИ. А также интернет-аналитик, создатель программы «Время – вперёд!» Евгений Супер, популярный московский блогер Мария Мошарова и руководитель диджитал коммуникаций компании «Металлоинвест» Евгений Красников. Приглашённые гости стали модераторами для школьников, желающих стать блогерами, а также познакомили их с секретами качественной съёмки и пиара.