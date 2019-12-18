18.12.2019

2019-12-18 08:05:02

Во Владимире открывается школа дедов Морозов и Снегурочек

В 17.00 в семейном клубе Гагарин активисты Доброштаба помогут всем желающим разбудить в себе новогодних волшебников. Занятие пройдет в рамках проекта "На радость бабушке и дедушке" , участники которого в новогодние праздники обходят социальные учреждения региона и поздравляют живущих там пенсионеров.