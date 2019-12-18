18.12.2019

2019-12-18 14:40:02

Во Владимире снова пройдет митинг против объединения больниц

Микрорайон Огртруд вновь охватит волна протестов. На этот раз жители отреагировали на заявление облздрава о передаче педиатрического отделения местной больницы в состав областной клинической. Об этом заявил заместитель директора департамента Анатолий Уколов. При этом, говорят жители, больнице пообещали статус юридически самостоятельной и в ближайшее время её не будут присоединять к пятой. Также в облздраве рассказали о строительстве нового здания для местной больницы, но конкретных сроков не назвали. По мнению Оксаны Свиридовой, организатора митинга, такие заявления призваны усыпить бдительность жителей Оргтруда. И все действия направлены только на уничтожение больницы. Напомним, протесты в микрорайоне начались с закрытия Скорой помощи и круглосуточного стационара в рамках оптимизации медицинской сферы региона. Жители Оргтруда уже не раз выходили на митинги. Очередная согласованная акции пройдёт в эту субботу около здания медучреждения. По словам организаторов, ожидается около 500 человек.

Оксана Свиридова, организатор митинга: «За ортгтрудовской больницей на сегодняшний день закреплено по данным ФОМС 800 детей, фактически больше. Если сейчас это составляет четверть населения, если сейчас этих детей отдают областной клинической больнице - с ними уходит и четверть бюджета больницы. О какой юридической самостоятельности может идти речь, если выжить учреждению просто будет не на что? Только если оргтрудовская больница сохранит свою целостность и все отделения останутся как есть и будут сохранены - только тогда она может выжить и нормально функционировать».

Дмитрий Горкин







