Теперь там будут стоять знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»

Мэрия города Владимира запретила парковку машин вдоль дублёра проспекта Строителей недалеко от улицы Красноармейской. Теперь там будут стоять знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».В городской администрации заявили, что это нужно для увеличение пропускной способности улицы и безопасности горожан. Помимо этого, в пресс-службе мэрии сообщили, что из-за затора машин на той улице зимой было невозможно убирать снег.