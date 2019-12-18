Убийца признался, что ничего не помнит

14 декабря во Владимире в баре на улице Нижняя Дуброва 38-летний мужчина до смерти избил другого посетителя заведения. При задержании обвиняемый признался, что не помнит, как убил человек, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.14 декабря мужчины отдыхали в баре «Шмель и Хмель» на улице Нижняя Дуброва. Ночью между двумя посетителями из разных компаний произошёл конфликт, из-за которого они вышли драться на улицу. Во время драки 38-летний владимирец нанёс своему оппоненту удар, от которого тот упал на землю. Свидетели вызвали «скорую» помощь, однако медики вынуждены были констатировать смерть 31-летнего мужчины.Полиция задержала подозреваемого 16 декабря. Он признался, что хоть и помнит драку, не помнит никаких подробностей и из-за чего случился конфликт. Мужчину взяли под стражу. Уголовное дело будет направлено в суд на рассмотрение. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.