За прошедшие несколько месяцев нижняя палата парламента приняла более 200 законов, а за уходящий год – 530 нормативно-правовых актов. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе последнего пленарного заседания осенней сессии – 2019. Он представил коллегам-парламентариям итоги работы и наметил планы на следующую, весеннюю сессию.
За прошедшие несколько месяцев нижняя палата парламента приняла более 200 законов, а за уходящий год – 530 нормативно-правовых актов. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе последнего пленарного заседания осенней сессии – 2019. Он представил коллегам-парламентариям итоги работы и наметил планы на следующую, весеннюю сессию.
Продолжать повышать качество законопроектов
На рассмотрении Госдумы находятся 1179 законопроектов. 269 из
них приняты в первом чтении, три – во втором, рассказал Вячеслав Володин.
Приоритетом для депутатского корпуса остается законодательное обеспечение
послания президента. На сегодняшний день эта задача выполнена на 81%,
подчеркнул спикер.
Глава нижней палаты обратил внимание представителя
правительства в Госдуме на необходимость ускорить внесение оставшихся
законопроектов. Володин призвал профильные думские комитеты взять ситуацию на
контроль.
Законопроекты должны быть качественными. Об этом спикер Госдумы
говорит с самого начала работы седьмого созыва. За прошедшие в этом направлении проделана большая работа, но стремиться еще есть куда.
В качестве примера Володин привел инициативу о защите
капиталовложений и поощрении инвестиций. Документ принят в первом чтении, но
после консультаций с предпринимателями и экспертами было решено серьезно его
доработать.
"Есть возможность остановить сырые законы и не вносить в
Государственную думу, чтобы потом об этом не говорить", -
обратился Володин к депутатам, отметив, что если документ все-таки внесен, то инициативу нужно отстаивать, убеждать в его необходимости коллег-парламентариев,
советоваться с экспертами.
20 января по законопроекту пройдут новые парламентские
слушания, сказал председатель нижней палаты. Перед депутатами может выступить министр экономического развития. Ему предстоит объяснить, как
недоработанный документ попал в Думу.
Бюджет всему голова
Много внимания в ходе осенней сессии парламентарии уделили
рассмотрению федерального бюджета на следующие три года. Законодатели приняли
решения, которые повысят эффективность расходования бюджетных средств, сократят
разрыв между наиболее и наименее обеспеченными регионами.
"И, что очень важно, предложили механизм реализации
инвестиционных проектов в регионах. Надеюсь, все это в комплексе уже со
следующего года сыграет свою роль, и мы сможем через контроль исполнения
бюджета оценить, насколько эти меры были эффективны"", – подчеркнул
Володин.
Он напомнил, что впервые было заранее распределено почти 94%
трансфертов – 203 из 217. Это позволит уже в марте следующего года приступить к
реализации нацпроектов и госпрограмм на местах.
Помимо этого, парламентарии приняли решение о направлении
50% взятых регионами кредитов на создание инфраструктуры и реализацию проектов
в рамках государственно-частного партнерства. "С 1 января регионы смогут
половину средств, которые они должны возвратить в федеральный бюджет, направить
на реализацию инвестиционных проектов", – рассказал Володин.
Защитить права дольщиков
Большую работу парламентарии проделали и для защиты прав
участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных
застройщиков. Володин напомнил, что за прошедшее время были введены
эскроу-счета, гарантирован возврат средств покупателю жилья, если застройщик
обанкротится, создали Фонд поддержки дольщиков.
При принятии законов необходимо требовать нормативно-правовые акты, указал Володин. "Мы поддержали председателя правительства, который предложил освободить от НДФЛ выплаты обманутым
дольщикам", – напомнил спикер Госдумы.
На особом контроле законодатели будут держать и решение
жилищной проблемы для детей-сирот, отметил Володин. В Госдуме этим занимается
специальная рабочая группа. В феврале-марте парламентарии должны озвучить
предложения.
Поддержка села
В осеннюю сессию Госдума приняла решение о комплексной
поддержке сельских территорий. Там проживают около 37 миллионов человек,
напомнил Володин. При этом почти у четверти селян доходы ниже прожиточного
минимума, тогда как в городах таких граждан гораздо меньше – 8%, посетовал председатель нижней палаты.
Депутаты обратились к главе правительства, после чего объемы
финансирования программы были увеличены вдвое – до 37 миллиардов рублей. Но
этого все равно недостаточно, указал Володин.
"Если у нас на будущий год будет рост ненефтегазовых
доходов, за счет него мы планируем, и такая договоренность достигнута с
правительством, увеличение объемов финансирования этой важной программы в
больших объемах, доведя эту цифру до 60 миллиардов", – рассказал спикер
Госдумы.
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В ближайшие две недели парламентарии будут работать с
избирателями в регионах. После этого депутаты уйдут на каникулы. Весенняя
сессия нижней палаты откроется 9 января и продлится до 2 августа 2020 года.