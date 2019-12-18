За прошедшие несколько месяцев нижняя палата парламента приняла более 200 законов, а за уходящий год – 530 нормативно-правовых актов. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе последнего пленарного заседания осенней сессии – 2019. Он представил коллегам-парламентариям итоги работы и наметил планы на следующую, весеннюю сессию.

За прошедшие несколько месяцев нижняя палата парламента приняла более 200 законов, а за уходящий год – 530 нормативно-правовых актов. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе последнего пленарного заседания осенней сессии – 2019. Он представил коллегам-парламентариям итоги работы и наметил планы на следующую, весеннюю сессию.Продолжать повышать качество законопроектовНа рассмотрении Госдумы находятся 1179 законопроектов. 269 изних приняты в первом чтении, три – во втором, рассказал Вячеслав Володин.Приоритетом для депутатского корпуса остается законодательное обеспечениепослания президента. На сегодняшний день эта задача выполнена на 81%,подчеркнул спикер.Глава нижней палаты обратил внимание представителяправительства в Госдуме на необходимость ускорить внесение оставшихсязаконопроектов. Володин призвал профильные думские комитеты взять ситуацию наконтроль.Законопроекты должны быть качественными. Об этом спикер Госдумыговорит с самого начала работы седьмого созыва. За прошедшие в этом направлении проделана большая работа, но стремиться еще есть куда.В качестве примера Володин привел инициативу о защитекапиталовложений и поощрении инвестиций. Документ принят в первом чтении, нопосле консультаций с предпринимателями и экспертами было решено серьезно егодоработать."Есть возможность остановить сырые законы и не вносить вГосударственную думу, чтобы потом об этом не говорить", -обратился Володин к депутатам, отметив, что если документ все-таки внесен, то инициативу нужно отстаивать, убеждать в его необходимости коллег-парламентариев,советоваться с экспертами.20 января по законопроекту пройдут новые парламентскиеслушания, сказал председатель нижней палаты. Перед депутатами может выступить министр экономического развития. Ему предстоит объяснить, какнедоработанный документ попал в Думу.Бюджет всему головаМного внимания в ходе осенней сессии парламентарии уделилирассмотрению федерального бюджета на следующие три года. Законодатели принялирешения, которые повысят эффективность расходования бюджетных средств, сократятразрыв между наиболее и наименее обеспеченными регионами."И, что очень важно, предложили механизм реализацииинвестиционных проектов в регионах. Надеюсь, все это в комплексе уже соследующего года сыграет свою роль, и мы сможем через контроль исполнениябюджета оценить, насколько эти меры были эффективны"", – подчеркнулВолодин.Он напомнил, что впервые было заранее распределено почти 94%трансфертов – 203 из 217. Это позволит уже в марте следующего года приступить креализации нацпроектов и госпрограмм на местах.Помимо этого, парламентарии приняли решение о направлении50% взятых регионами кредитов на создание инфраструктуры и реализацию проектовв рамках государственно-частного партнерства. "С 1 января регионы смогутполовину средств, которые они должны возвратить в федеральный бюджет, направитьна реализацию инвестиционных проектов", – рассказал Володин.Защитить права дольщиковБольшую работу парламентарии проделали и для защиты правучастников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестныхзастройщиков. Володин напомнил, что за прошедшее время были введеныэскроу-счета, гарантирован возврат средств покупателю жилья, если застройщикобанкротится, создали Фонд поддержки дольщиков.При принятии законов необходимо требовать нормативно-правовые акты, указал Володин. "Мы поддержали председателя правительства, который предложил освободить от НДФЛ выплаты обманутымдольщикам", – напомнил спикер Госдумы.На особом контроле законодатели будут держать и решениежилищной проблемы для детей-сирот, отметил Володин. В Госдуме этим занимаетсяспециальная рабочая группа. В феврале-марте парламентарии должны озвучитьпредложения.Поддержка селаВ осеннюю сессию Госдума приняла решение о комплекснойподдержке сельских территорий. Там проживают около 37 миллионов человек,напомнил Володин. При этом почти у четверти селян доходы ниже прожиточногоминимума, тогда как в городах таких граждан гораздо меньше – 8%, посетовал председатель нижней палаты.Депутаты обратились к главе правительства, после чего объемыфинансирования программы были увеличены вдвое – до 37 миллиардов рублей. Ноэтого все равно недостаточно, указал Володин."Если у нас на будущий год будет рост ненефтегазовыхдоходов, за счет него мы планируем, и такая договоренность достигнута справительством, увеличение объемов финансирования этой важной программы вбольших объемах, доведя эту цифру до 60 миллиардов", – рассказал спикерГосдумы.***В ближайшие две недели парламентарии будут работать сизбирателями в регионах. После этого депутаты уйдут на каникулы. Весенняясессия нижней палаты откроется 9 января и продлится до 2 августа 2020 года.