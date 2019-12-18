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<a href="https://33live.ru/novosti/18-12-2019-vot-eto-povorot-dmitrij-maryanov-umer-posle-udara-v-zhivot.html" target="_blank">Вот это поворот: Дмитрий Марьянов умер после удара в живот</a> - Расследование о гибели актера Дмитрия Марьянова продолжается. Стало известно, что одна из экспертиз показала: артист умер после удара в область живота.