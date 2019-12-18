Александр Серов дал откровенное интервью. Он рассказал, что этот год стал для него сложным, отчасти из-за женщин.

Александр Серов дал откровенное интервью. Он рассказал, что этот год стал для него сложным, отчасти из-за женщин.Уходящий 2019 год оказался для Александра Серова непростым. "Вы что, не знаете, что у меня произошло с этими дурами? Вспомните эту девку Друзьяк. Еще одна мадам привела мне дочь спустя 30 лет, потом другая. Это нормально?" – возмутился легендарный исполнитель, имея в виду заявление бывшей участницы скандально известного телепроекта "Дом-2" Дарьи Друзьяк, заявившей в популярном телешоу, что якобы беременна от артиста.25 Июн 2019 в 3:02 PDTМатериал дополняется