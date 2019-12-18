В семье певицы Наргиз Закировой ожидается пополнение.
Артистка планирует в скором времени ощутить радость материнства.
В семье певицы Наргиз Закировой ожидается пополнение.
Артистка планирует в скором времени ощутить радость материнства.
Вокалистка призналась, что после появления внука, вновь
задумалась о детях. Она посетила престижную клинику планирования материнства,
чтобы заморозить яйцеклетки и воспользоваться услугами суррогатной матери.
Однако доктора отговорили певицу Наргиз от этой затеи.
"Я попыталась заморозить яйцеклетки. Но мне сказали, что это
возможно, но не желательно: "Ваше время уже немножечко ушло, дамочка". И я не
стала рисковать, потому что я знаю побочные очень страшные эффекты", – сказала
знаменитость.
Слова врачей Закирову не расстроили. Отказываться от
своих планов знаменитость не собирается. Сейчас певица Наргиз планирует
усыновление. Артистка изучает все тонкости процедуры.
Знаменитость уже знает, какое воспитание даст малышу. Она, например, не планирует водить отпрыска в сад или школу. Ребенок Закировой будет находиться на домашнем обучении и жить на две страны: в России и США.
2 Дек 2019 в 3:01 PST
"Я возьму русского ребенка. Я хочу. Я очень хочу усыновить
ребенка. Может быть возьму совсем грудничка. Я готова к этому. Я знаю, что
генетика генетикой, но окружение и воспитание тоже работают", – сказала
в ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".
Напомним, вокалистка воспитала троих детей. Дочь Сабину
артистка родила от первого мужа музыканта Руслана Шарипова. Сын Ауэль появился
в браке звезды с Ернуром Канайбековым. Третьего ребенка, Лейлу, произвела на свет после свадьбы с певцом Филиппом Бальзано.