В семье певицы Наргиз Закировой ожидается пополнение. Артистка планирует в скором времени ощутить радость материнства.

В семье певицы Наргиз Закировой ожидается пополнение.Артистка планирует в скором времени ощутить радость материнства.Вокалистка призналась, что после появления внука, вновьзадумалась о детях. Она посетила престижную клинику планирования материнства,чтобы заморозить яйцеклетки и воспользоваться услугами суррогатной матери.Однако доктора отговорили певицу Наргиз от этой затеи."Я попыталась заморозить яйцеклетки. Но мне сказали, что этовозможно, но не желательно: "Ваше время уже немножечко ушло, дамочка". И я нестала рисковать, потому что я знаю побочные очень страшные эффекты", – сказалазнаменитость.Слова врачей Закирову не расстроили. Отказываться отсвоих планов знаменитость не собирается. Сейчас певица Наргиз планируетусыновление. Артистка изучает все тонкости процедуры.Знаменитость уже знает, какое воспитание даст малышу. Она, например, не планирует водить отпрыска в сад или школу. Ребенок Закировой будет находиться на домашнем обучении и жить на две страны: в России и США.2 Дек 2019 в 3:01 PST"Я возьму русского ребенка. Я хочу. Я очень хочу усыновитьребенка. Может быть возьму совсем грудничка. Я готова к этому. Я знаю, чтогенетика генетикой, но окружение и воспитание тоже работают", – сказалав ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".Напомним, вокалистка воспитала троих детей. Дочь Сабинуартистка родила от первого мужа музыканта Руслана Шарипова. Сын Ауэль появилсяв браке звезды с Ернуром Канайбековым. Третьего ребенка, Лейлу, произвела на свет после свадьбы с певцом Филиппом Бальзано.