Модель призналась, что получила сильный стресс. Виктория
Боня испытала его на дне рождения певицы Анны Седоковой.
Модель призналась, что получила сильный стресс. Виктория
Боня испытала его на дне рождения певицы Анны Седоковой.
В соцсети экс-участница шоу "Дом-2"
сообщила, что с ней едва не приключилась катастрофа. На вечеринку знаменитость пришла
в роскошном красном наряде, которые дополнила дорогим ювелирным аксессуаром. Виктория
Боня надела серьги с бриллиантами и турмалином от известного бренда.
В разгар бумажной дискотеки телеведущая обнаружила пропажу
одной серьги. К счастью, она вовремя это заметила. "Но я понимала, что найти ее
в этой куче бумаги было практически невозможно, потому что все бесились и даже
катались в ней по полу. Чуть ли не в истерике я начала думать, каким
образом в этом хаосе найти свою сережку... на минуту я запаниковала", -
поделилась в "Инстаграме" Виктория Боня.
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