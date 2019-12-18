Модель призналась, что получила сильный стресс. Виктория Боня испытала его на дне рождения певицы Анны Седоковой.

Модель призналась, что получила сильный стресс. ВикторияБоня испытала его на дне рождения певицы Анны Седоковой.В соцсети экс-участница шоу "Дом-2"сообщила, что с ней едва не приключилась катастрофа. На вечеринку знаменитость пришлав роскошном красном наряде, которые дополнила дорогим ювелирным аксессуаром. ВикторияБоня надела серьги с бриллиантами и турмалином от известного бренда.В разгар бумажной дискотеки телеведущая обнаружила пропажуодной серьги. К счастью, она вовремя это заметила. "Но я понимала, что найти еев этой куче бумаги было практически невозможно, потому что все бесились и дажекатались в ней по полу. Чуть ли не в истерике я начала думать, какимобразом в этом хаосе найти свою сережку... на минуту я запаниковала", -поделилась в "Инстаграме" Виктория Боня.Материал дополняется