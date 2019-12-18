Эксперты Яндекса составили список тем, которыми пользователи поисковика чаще всего интересовались в 2019 году. В рейтинг попали события, явления и персоны, число запросов о которых превысило прошлогодний показатель.

Эксперты "Яндекса" составили список тем, которыми пользователи поисковика чаще всего интересовались в 2019 году. В рейтинг попали события, явления и персоны, число запросов о которых превысило прошлогодний показатель.Как сообщили в "Яндексе", из событий пользователей больше всего интересовали выборы президента на Украине, пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), а также крушение лайнера Superjet в аэропорту Шереметьево.Список самых популярных людей возглавил избранный в апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский. За ним следуют японский гейм-дизайнер Хидео Кодзима и шведская экоактивистка Грета Тунберг. Кроме того, пользователей интересовали певица Билли Айлиш и актер Хоакин Феникс.По данным исследования, сильный отклик у пользователей вызвали сообщения о смерти певицы Юлии Началовой, рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) и журналиста Сергея Доренко. Всплеск интереса у россиян также вызвала информация о смерти музыканта Кита Флинта (группа Prodigy).Из спортивных событий пользователей больше всего интересовали поединки бойцов смешанных единоборств: встреча Хабиба Нурмагомедова с американцем Дастином Порье, бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым, а также Федора Емельяненко и Райана Бейдера.В списке кинофильмов на первом месте оказалась российская картина "Т-34", за ней следуют "Джокер" и "Мстители: Финал". Самым популярным сериалом стала "Игра престолов".При расчетах аналитики использовали данные о запросах за период с 1 января по 12 декабря 2019 года.Ранее Фонд "Общественное мнение" опубликовал данные опроса о событиях, которые больше всего запомнились россиянам в уходящем году. Респонденты отметили открытие Крымского моста, изменения в пенсионном законодательстве и стихийные бедствия, которые обрушивались на разные регионы нашей страны. Из международных событий участники опроса окончание военной кампании в Сирии, избрание Владимира Зеленского президентом Украины и пожар в Соборе Парижской Богоматери.