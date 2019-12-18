На Дальнем Востоке российские пограничники задержали для досмотра пять японских рыболовецких судов. После задержания суда были препровождены на один из Курильских островов.

На Дальнем Востоке российские пограничники задержали для досмотра пять японских рыболовецких судов. После задержания суда были препровождены на один из Курильских островов.Одновременно источник в правительстве Хоккайдо, откуда прибыли суда, сообщил, что рыбаки занимались ловом осьминогов, что соответствует договоренностям между Россией и Японией, передает РИА Новости. Предположительно, причиной задержания могли стать выявленные российской стороной несоответствия между фактическим объемом улова и тем, который был указан в бортовых журналах.