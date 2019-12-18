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<a href="https://33live.ru/novosti/18-12-2019-zagnannye-v-ugol-blizkie-anastasii-zavorotnyuk-est-predel-naglosti-i-xamstvu.html" target="_blank">Загнанные в угол близкие Анастасии Заворотнюк: Есть предел наглости и хамству?</a> - Из-за того, что о состоянии Анастасии Заворотнюк, борющейся, вероятно, с раком головного мозга, доподлинно почти ничего неизвестно, ее близкие подвергаются двойному удару: давлению со стороны общества и слежке со стороны СМИ. Загнанные в угол, они буквально взвыли от наглости и хамства.