На фоне роста интереса к внутреннему туризму в России стали появляться загородные отели, базы отдыха, санатории и другие заведения, привлекающие людей не только самой возможностью отдохнуть в живописном месте, но и сделать это с повышенным уровнем комфорта. Ярким примером такого подхода может послужить разместившийся на берегу Жижицкого озера в Куньинском районе на юго-востоке Псковской области отель Волынь.

На фоне роста интереса к внутреннему туризму в России стали появляться загородные отели, базы отдыха, санатории и другие заведения, привлекающие людей не только самой возможностью отдохнуть в живописном месте, но и сделать это с повышенным уровнем комфорта. Ярким примером такого подхода может послужить разместившийся на берегу Жижицкого озера в Куньинском районе на юго-востоке Псковской области .В 50 километрах от города Великие Луки на небольшомполуостровке в форме башмака, врезающегося в гладь Жижицкого озера, расположилсязагородный отель "Волынь". Живописность окружения базы отдыха дополняетсяотличной транспортной доступностью. Добираться туда одинаково удобно как изМосквы, так и из Санкт-Петербурга.Кроме впечатляющих видов внимание гостей привлекает и сам загородный отель. Он выполнен в стиле древнего славянского поселения ипостроен так, чтобы отдыхающие чувствовали себя не на базе отдыха, а внебольшой сказочной деревне.Деревянные дома, резная мебель из ясеня, кованые украшения,простые льняные занавески и плетеные половики погружают посетителей вудивительную атмосферу старины и уюта. В этот интерьер гармонично вписаныплазменные панели, душевые кабины и другие самые современные удобства, безкоторых многие туристы не представляют комфортного отдыха.Загородный отель "Волынь" предлагает своим гостям огромныйвыбор развлечений на самый разный вкус. Озера псковской области славятся своейрыбой, и отдыхающие могут лично убедиться в этом. Судак, добытый в Жижицкомозере, поставлялся для княжеских пиров в Киев и другие города Руси. Позже вкусовыекачества этой рыбы мог оценить лично Петр I. Теперь же поймать жижицкого судака может любой желающий.Не судаком единым – по некоторым данным, в Жижецком озереобитает до 20 видов рыб, в том числе щука, окунь, лещ, сом, плотва,красноперка, ерш, угорь, карась, язь, налим и пескарь. Справиться с такимизобилием помогут профессиональные инструкторы по рыбной ловле базы отдыха "Волынь".Они обещают не только обучить азам рыбной ловли и посветить в тонкости своегоремесла, но и показать самые успешные с точки зрения клева места.Гости "Волыни" могут рассчитывать на то, что их рыбалкапройдет успешно и будт при этом максимально комфортной. Например, до местазимней рыбалки их подвезут на снегоходе, после чего опытный и терпеливыйинструктор поможет подготовить лунку и снабдит полноценной консультацией, практическигарантирующей успех в этом деле.Не останутся разочарованы и любители культурного отдыха. Совсемрядом с загородным отелем "Волынь", на берегу все того же Жижицкого озера,расположилась усадьба великого русского композитора Модеста ПетровичаМусоргского. Дорога до музея для гостей отеля составляет десять минут на катере.Добраться посуху тоже возможно – по живописной лесной дороге.Родовое поместье композитора, к сожалению, до наших дней несохранилось. Однако время оказалось более милосердно к усадьбе его родного дяди,Николая Ивановича Чирикова. Там композитор часто гостил и будучи ребенком, иуже после того, как его имя прогремело на всю Россию и мир. Именно оно и стало теммузеем, где собраны личные вещи Мусоргского. Отдельным предметом гордостиусадьбы является роскошный фотоальбом в кожаном переплете с монограммой. Егокомпозитор подарил своему брату.Любители активных развлечений найдут в загородном отеле "Волынь"множество возможностей отдохнуть так, как им по душе. На базе отдыха есть хорошооборудованный спортзал, площадки для тенниса, велосипеды. Летом отдыхающиемогут прокатиться на водных лыжах, зимой на льду Жижицкого озера оборудуетсялыжня и каток.Пристального внимания заслуживают русские бани на дровах,которые просто не могут оставить равнодушными отдыхающих. На территориизагородного отеля работают две бани и сауна, действует кабинет массажа. Все они оборудованы для полноценногоотдыха веселой компании.Для посетителей открыт единственный в Псковской области вольер с благородными оленями – маралами. Эти удивительные животные славятся своим зычным ревом и целебными свойствами рогов.Стоить особо отметить такую необычную услугу, которую своимгостям предлагает загородный отель "Волынь", как организация полета на воздушномшаре. Опытный пилот поднимет аэростат на высоту, с которой турист сможет вполной мере насладиться окружающими красотами, а также ощутить себя настоящимпокорителем неба.Загородный отель "Волынь" развивает и событийный туризм.Гости могут быть уверены, что если приедут на базу отдыха на Масленицу, день ИванаКупала, Новый год и другие праздники, то их будет ожидать интересная и насыщенная событиями программа.Впрочем, особый случай можно создать и самим. Отель предоставляет свои услугидля проведения свадеб на природе. Кроме того, здесь можно проводить различныетренинги, семинары и конференции.Чтобы ни привело гостей на базу отдыха "Волынь",великолепные виды, богатый выбор развлечений, вкусная кухня, уютные номера изапоминающаяся архитектура не оставят их равнодушными. А команда профессионаловпозаботилась как о летнем, так и о зимнем отдыхе для туристов.