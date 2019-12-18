18.12.2019

2019-12-18 11:35:03

Законодательное собрание Владимирской области принимает бюджет на 2020 год

В эти минуты проходит последнее в этом году заседание ЗС. Главный вопрос - проект закона о бюджете на 20 и последующие два года.

Другой важный пункт повестки - выработка мер по урегулированию ситуации на владимирской станции скорой помощи. Основное , что отметил Максюков, при разработке бюджета администрация области учла все поправки депутатов.

Вице-спикер Вячеслав Картухин предложил внести в повестку вопрос о финансировании вечерней школы и школ - интернатов, еще одни зампредседателя Антон Сидорко- об обманутых дольщиках в Коммунаре.

Сидорко рассказал о проблеме обманутых дольщиков, полтора года люди не могут въехать в дом, построенный с нарушениями. После небольшой перепалки , который касался в основном регламента, вопрос включили в повестку. За предложение Картухина большинство также проголосовало "за".