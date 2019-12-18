18.12.2019

2019-12-18 13:10:04

Законодательное собрание Владимирской области приняло региональный бюджет

Главный вопрос - проект закона о бюджете на 2020-й и последующие два года.

Другой важный пункт повестки - выработка мер по урегулированию ситуации на владимирской станции скорой помощи. Основное , что отметил Максюков, при разработке бюджета администрация области учла все поправки депутатов.

Вице-спикер Вячеслав Картухин предложил внести в повестку вопрос о финансировании вечерней школы и школ - интернатов, еще одни зампредседателя Антон Сидорко - об обманутых дольщиках в Коммунаре.

Сидорко рассказал о проблеме обманутых дольщиков, полтора года люди не могут въехать в дом, построенный с нарушениями. После небольшой перепалки , который касался в основном регламента, вопрос включили в повестку. За предложение Картухина большинство также проголосовало "за".

При обсуждении бюджета Шевченко задал вопрос, почему и зачем отдельной строкой выделена поддержка казачества 1.5 миллиона. Максим Васенин ответил, что это техническая строка, она идёт по программе "Единство российской нации". - А может, тогда памятник атаману Краснову во Владимире поставить? - предложил иронически Шевченко. - Не я это предложил, парировал Васенин.

Сидорко назвал бюджетом латания дыр. Рост доходов не предусмотрен. Заявляет, что фракция КПРФ будет голосовать "против". Более 50 миллионов на пиар органов власти, 1 миллион на компьютерное многоборье для пенсионеров и "копейки" на лесную отрасль и др.. Зачем такие статьи расходы? 11 миллионов на фестиваль Мацуева и состояние сельских ДК.

Шевченко поясняет заявление Сидорко: не учтены поправки КПРФ . По его словам, непонятно почему деньги из карманов нуждающихся перебрасываются на детей войны (солидарен с Картухиным) и выделяются 53 млн на пиар (в частности, "Губернию 33"). Тут же говорит о несогласии с политикой Правительства о снижении налогов для крупного капитала.

Сергей Бирюков (СР) отметил, что работа была проделана большая, считает, что его надо поддержать. А по поводу политического несогласия: надо раньше обговаривать. Он не понимает, как региональный бюджет повлияет на принципы бюджетной политики Правительства.

Вячеслав Картухин: "Нужна ревизия всех расходных обязательств, проанализировать неэффективные расходы, больше средств на спорт и культуру, вопросы ещё есть, и все же - поддержать бюджет".

Сергей Корнишов (ЛДПР): "Бюджет консолидированный, беспрецедентные средства 500 миллионов на медицину. Это не мешок с подарками , если есть предложения, надо указывать источники финансирования. ЛДПР - за!"

Завершила обсуждение бюджета сенатор Ольга Хохлова. Она убеждена, что сейчас важно принять главный финансовый документ на три года. По нему будет жить область. При этом она призвала руководство области повышать доходную часть бюджета - привлекать инвесторов, открывать новые предприятия. А только критиковать расходы - это не конструктивно.

В итоге бюджет региона на будущие три года был принят во втором чтении 25 голосами "за" при 5 - "против".