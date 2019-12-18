Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации на эту должность назначен полковник юстиции Валерий Пустовойт

Сегодня заместитель начальника Следственного департамента МВД России генерал-майор юстиции Александр Краковский представил личному составу УМВД России по Владимирской области нового заместителя начальника УМВД – начальника Следственного управления полковника юстиции Валерия Пустовойта, назначенного на должность Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации.Представление прошло в УМВД России по Владимирской области. В мероприятии приняли участие руководители и личный состав Управления, а также начальники следственных подразделений территориальных органов МВД России на районном уровне.Генерал-майор юстиции Александр Краковский, представляя присутствующим вновь назначенного руководителя, охарактеризовал Валерия Пустовойта как опытного профессионала, имеющего большой опыт работы в подразделениях органов предварительного расследования и поздравил его с назначением.В свою очередь Валерий Пустовойт заверил, что он сделает все необходимое, чтобы оправдать оказанное ему доверие.Валерий Дмитриевич Пустовойт родился в 1969 году в городе Чернигов Украинской ССР. Службу в органах внутренних дел начал в 1989 году. Проходил службу в различных должностях следственных подразделений органов внутренних дел города Камышин Волгоградской области.До назначения на должность заместителя начальника УМВД России по Владимирской области – начальника Следственного управления являлся заместителем начальника следственного управления УМВД России по Калужской области.За высокие достижения неоднократно поощрялся государственными и ведомственными наградами.