Шестой президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о конституционных поправках по децентрализации. Зеленский предлагает поменять административно-территориальное деление Украины, ввести статус префекта. Кроме того, особого статуса лишится Севастополь.

Шестой президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о конституционных поправках по децентрализации. Зеленский предлагает поменять административно-территориальное деление Украины, ввести статус префекта. Кроме того, особого статуса лишится Севастополь.По действующей конституции Украины особым статусом наделены на Украине Киев и Севастополь, напоминает РИА Новости. Кроме того, в новых поправках к украинской конституции упоминается Автономная республика Крым.Инициативой, которая ничего общего не имеет с реальной ситуацией, назвала происходящее на Банковой член верхней палаты российского парламента от Севастополя Екатерина Алтабаева. По ее мнению, законопроект Зеленского — это реверанс украинским националистам, которые очень громко заявляют о себе на Украине."Можно сто раз прописать на бумаге, что Крым и Севастополь – это украинская земля, упоминать о Севастополе или нет, на нас это никак не отразится, — подчеркнула представительница города русской славы. — Порой из-под пера политиков выходят и такие никчемные документы".Сенатор Алтабаева добавила, что Киев и во времена нахождения Крыма в составе Украины стремился всегда лишить Севастополь специального статуса. На Украине, продолжила она, Севастополь виделся американской военно-морской базой. Сегодня в Киеве могут писать все, что угодно, главное – реальность, подчеркнула сенатор. А реальность такова – это российская территория.Депутат Госдумы России от Севастополя Дмитрий Белик напомнил, что Севастополь всегда обладал специальным статусом, был базой Черноморского флота. В советское время Севастополь был городом союзного подчинения, теперь федерального. Никакие решения Киева не в силах этого изменить, добавил Белик.Севастополь, особо подчеркнул депутат Николай Белик, даже в советский период никогда не входил в состав Крымской области. Белик особо акцентировал внимание на том, что Севастополь никогда фактически Украине не передавался: в 1954 году из РСФСР в состав УССР была передана именно Крымская область. Никаких упоминаний о передаче Севастополя в подчинение Киева нет.Крым и Севастополь на референдуме в марте 2014 года высказались за вхождение в состав России. Референдум был проведен в соответствии с международным правом и Уставом ООН. "Вопрос Крыма закрыт окончательно", — заявил после этого президент России Владимир Путин.