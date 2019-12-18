Пристальное внимание на артиста внезапно обратили на
Украине. Ради трафика журналисты из Незалежной даже назвали Сергея Жигунова
любовником Анастасии Заворотнюк.
Пристальное внимание на артиста внезапно обратили на
Украине. Ради трафика журналисты из Незалежной даже назвали Сергея Жигунова
любовником Анастасии Заворотнюк.
В украинской прессе имя
партнера актрисы по фильму "Моя прекрасная няня" можно встретить нечасто. Но
после известия о раке у Анастасии Заворотнюк местные СМИ всполошились и решили
за счет болезни звезды поднять себе рейтинги.
Так, сайт "Обозреватель" сообщил "скандальную"
новость: Сергей Жигунов, у которого, как поговаривали, был роман с Анастасией Заворотнюк, показал красоты Крыма. Соответствующие
фото артист разместил в своем "Инстаграме". "Красота здесь", -
подписал кадры артист.
Материал дополняется