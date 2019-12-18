Пристальное внимание на артиста внезапно обратили на Украине. Ради трафика журналисты из Незалежной даже назвали Сергея Жигунова любовником Анастасии Заворотнюк.

Пристальное внимание на артиста внезапно обратили наУкраине. Ради трафика журналисты из Незалежной даже назвали Сергея Жигуновалюбовником Анастасии Заворотнюк.В украинской прессе имяпартнера актрисы по фильму "Моя прекрасная няня" можно встретить нечасто. Нопосле известия о раке у Анастасии Заворотнюк местные СМИ всполошились и решилиза счет болезни звезды поднять себе рейтинги.Так, сайт "Обозреватель" сообщил "скандальную"новость: Сергей Жигунов, у которого, как поговаривали, был роман с Анастасией Заворотнюк, показал красоты Крыма. Соответствующиефото артист разместил в своем "Инстаграме". "Красота здесь", -подписал кадры артист.Материал дополняется