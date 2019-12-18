В Вологодской области в отношении 57-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в убийстве гостившего у него приятеля. По данным , в квартире вместе ..

В Вологодской области в отношении 57-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в убийстве гостившего у него приятеля.По данным , в квартире вместе с погибшим употребляли спиртное двое мужчин. На месте преступления был найден нож, который пытались отмыть от крови. В настоящее время подозреваемый задержан.