Пенсионерка написала пин-код на лицевой стороне кредитки

В Муроме полиция завела уголовное дело на 43-летнюю сотрудницу комплексного центра соцобслуживания, подозреваемой в краже денег с карты пенсионерки, сообщает УМВД России по Владимирской области.Женщина хранила у себя в сейфе банковские карты, на которые поступали пенсии. В сентябре 2017 женщина решила снять деньги с карточки одной пенсионерки, написавшей пин-код на лицевой стороне. В течение нескольких лет подозреваемая снимала с карточки деньги, суммарно украв 95 тысяч рублей.Преступление раскрылось после того, как центр социального обслуживания населения закрылся, и новый опекун обнаружил пропажу денег с карточки пенсионерки. Подозреваемая признала свою вину и вернула деньги.