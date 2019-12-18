Главный тренер петербургского Зенита Жоан Плаза поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против израильского Маккаби Тель-Авив (71:82).

Главный тренер петербургского "Зенита" Жоан Плаза поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против израильского "Маккаби Тель-Авив" (71:82)."Поздравляю "Маккаби", они заслужили победу. Мы старались как можем, чтобы бороться сегодня, и в первой половине показывали неплохую игру, – приводит слова Плазы пресс-служба "Зенита". – Но во второй соперник начал играть более агрессивно, они начали использовать ситуации один на один, лучше подбирали. Что нас действительно убило сегодня, так это трехочковые. В любом случае, мы уступили отличной, талантливой команде, которая проводит отличный сезон", – подытожил наставник петербуржцев.Напомним, "Зенит" потерпел 11-е поражение в 14 играх Евролиги и занимает 18-е место в турнирной таблице, а "Маккаби", одержавший четвертую победу кряду, расположился на четвертой строчке.В следующем матче турнира "сине-бело-голубые" в четверг, 19 декабря, на выезде сыграют с турецким "Фенербахче".