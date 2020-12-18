Число пользователей сервиса «Антивирус» от «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях достигло 30 тысяч, увеличившись за год на пять тысяч. Самым популярным стал сервис Kaspersky Internet

Число пользователей сервиса «Антивирус» от «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях достигло 30 тысяч, увеличившись за год на пять тысяч. Самым популярным стал сервис Kaspersky Internet Security: за текущий год его выбрали больше половины абонентов. Второе место занял ESET NOD32 Family, а третье – Kaspersky Safe Kids. «Ростелеком» предлагает своим клиентам пакетные антивирусные решения, разработанные