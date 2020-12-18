Уголовное дело направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя города Александрова. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть его лежачей больной матери.Напомним, по версии следствия, мужчина на постоянной основе применял к своей престарелой матери физическую силу. 10 августа 2020 года у обвиняемого со своей лежачей больной матерью произошел очередной конфликт, в ходе которого . Поводом для агрессивного поведения обвиняемого в отношении своей матери явилось то, что ему за ней приходилось ухаживать, поскольку обслуживать себя самостоятельно она не могла. Еще несколько дней после произошедшего конфликта 75-летняя потерпевшая находилась в сознании. Однако, сын медицинскую помощь ей не оказывал и скорую не вызывал. От полученных телесных повреждений женщина скончалась 16 августа 2020 года.Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу.