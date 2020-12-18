В частности, клиенты интересовались, можно ли оформить в «Согласии» полисы страхования: самогонных аппаратов, байкерского клуба, плавучей гостиницы.

Страховая компания «Согласие» составила перечень самых необычных запросов на страхование, которые компания получила в уходящем году. В частности, клиенты интересовались, можно ли оформить в «Согласии» полисы страхования: самогонных аппаратов, байкерского клуба, плавучей гостиницы.Боксеру Рою Джонсону был предложен специальный полис от «Согласия» для спортсменов на индивидуальных условиях, чтобы защитить его уши в поединке с Майком Тайсоном. Страховая сумма составила 10 млн руб., премия – 1 млн руб. В число травм, которые вошли в покрытие по полису, были включены: повреждение до 50% ушной раковины, повреждение от 50% ушной раковины и более, полная или частичная потеря слуха.Одним из нестандартных страховых случаев в 2020 году стал инцидент, произошедший с двумя коровами, застрахованными в компании. Животные получили повреждения, несовместимые с жизнью. Одна из коров, находясь в состоянии охоты, прыгнула на другую, животные упали и травмировались. Случай признан страховым, в настоящее время компания занимается урегулированием убытка.Справка о страховой компании «Согласие»: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании «Согласие» включает 350 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2019 г. премия «Согласия» составила 33,5 млрд руб., выплаты – 21,3 млрд руб. Компании присвоены рейтинги рейтинговых агентств Fitch и «Эксперт РА», а также рейтинг привлекательности работодателя наивысшего уровня A.hr от аналитического агентства «БизнесДром».