Чтобы новогодние праздники прошли без происшествий. Сотрудники МЧС перед самым волшебным праздником традиционно выходят рейд по магазинам пиротехники. Главная задача – проверить

Чтобы новогодние праздники прошли без происшествий. Сотрудники МЧС перед самым волшебным праздником традиционно выходят рейд по магазинам пиротехники. Главная задача – проверить документы и качество товара. Михаил Татаровский, старший инспектор отделения надзорной деятельности по Ленинскому району г. Владимира: Смотрим не только документацию, смотрим и оснащение самой секции первичными средствами пожаротушения, наличие противопожарной защиты – это