Депутаты ЗС попросят Счётную палату проверить “золотые” остановки в Муроме. Народных избранников интересует обоснованность цен на остановочные павильоны. Напомним, на очередном

Депутаты ЗС попросят Счётную палату проверить “золотые” остановки в Муроме. Народных избранников интересует обоснованность цен на остановочные павильоны. Напомним, на очередном заседании ЗакСобрания выступил глава Мурома Евгений Рычков. Он рассказал, что на установку местных остановок тратятся колоссальные суммы: по материалам они должны стоить тысяч 150, а по контракту почти миллион рублей. Евгений Рычков, глава о.