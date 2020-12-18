Действия областной администрации поставили под угрозу существование школы

Главная тема недели - большая пресс-конференция президента Владимира Путина. И поскольку горячую линию с президентом в этом году было решено не проводить, задать вопрос главе государства могли не только журналисты, но и пользователи мобильного приложения "Москва-Путину". Среди них были обращения и жителей Владимирской области. Директор единственной в регионе вечерней школы пожаловался президенту на действия областной администрации, в десять раз сократившей финансирование учреждения, что поставило под угрозу его существование. В вечерней школе сейчас учатся больше трёхсот человек со всех районов области.Юрий Куликов директор открытой (сменной) общеобразовательной школы №8 г. Владимира:- Я и сказал, Владимир Владимирович , помогите не дать уничтожить вечернее и заочное образование во Владимирской области и вопрос задал. Вопрос тоже простой - когда чиновники на местах перестанут экономить на зарплатах учителей?Так же записали обращение к президенту владельцы квартир в новостройке на улице Смоленская в микрорайоне Веризино областного центра. Дом официально сдан, но люди не могут въехать из-за отсутствия тепла и электричества. А жители Вяткинского поселения Судогодского района пожаловались на критическую ситуацию в сфере водоснабжения. Подробности смотрите в следующих выпусках Вестей.