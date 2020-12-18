Об этом 15 декабря на пресс-конференции рассказали генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер и руководитель Владимирского филиала Олег Грошев.

Благодаря переходу на принцип «альткотельных» для 92% жителей Владимира до 2025 года стоимость отопления повышаться не будет.Об этом 15 декабря на пресс-конференции рассказали генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер и руководитель Владимирского филиала Олег Грошев.Во время общения с прессой в ПАО «Т Плюс» отметили, что в 2020 году не урезали ни одну из инвестиционных и ремонтных программ. В развитие теплоснабжения вложено 30 млрд рублей.В планах ПАО внедрить за два года систему автоматического управления «Умный город в тепле».В 2020 году в областном центре программа подготовки к зиме обошлась ресурсникам в 450 млн рублей. «Т Плюс» заменила 20,5 километров коммуникаций на 25 участках. Установлено более 60 приборов учёта тепловой энергии, которые оборудованы датчиками внештатных ситуаций.В 2021 году владимирцев ждет ремонт теплосетей по улице Мира. Энергетики обещают синхронизировать свои планы с городским графиком асфальтирования дорог.На конец 2020 года абоненты должны компании около 56 млрд рублей. Перед владимирским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» просроченная задолженность составила 816 млн рублей. По сравнению прошлым годом показатель снизился на 116 млн рублей.